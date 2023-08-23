Свердловские власти пообещали досрочно начать реконструкцию системы водоснабжения Буланаша





– рассказали в ДИПе. «Реконструкция системы водоснабжения будет проходить в четыре этапа. На перовом специалисты проведут реконструкцию водозаборных сооружений, на втором – строительство водовода от сооружений первого подъёма до площадки насосно-фильтровальной станции, третий этап предполагает строительство насосно-фильтровальной станции, четвёртый – строительство административно-производственного корпуса»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Правительство Свердловской области обещает досрочно направить 200 миллионов рублей Артёмовскому городскому округу на реконструкцию системы водоснабжения посёлка Буланаш. Соответствующее решение было принято сегодня, 24 октября на заседании камбина.На сегодняшний день износ коммунальных сетей Буланаша составляет более 70%. По оценкам специалистом, они были построены еще в 70-х годах. Деньги на реконструкцию должны отправить уже в 2023 году. Ранее предполагалось, что реализация проекта начнется не ранее 2024 года. Общая стоимость проекта – свыше 980 миллионов рублей, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.