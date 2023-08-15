Air Arabia планирует с октября запустить рейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Арабская авиакомпания Air Arabia планирует с 1 октября начать выполнять перелеты из Екатеринбурга в Абу-Даби. Это новое направление для Кольцово, сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта.Предполагается, что лайнеры будут летать два раза в неделю по четвергам и воскресеньям. Вылеты из Кольцово планируются на 17.00, а прибытие – в 21.05. Отправления из Абу-Даби ожидаются в 9.40, и в Екатеринбург – в 15.45 (по местному в Абу-Даби времени). Время в пути по этому маршруту составляет около пяти часов.Согласно данным на сайте Air Arabia, стоимость перелета из Екатеринбурга в Абу Даби 1 октября составляет 61 928 рублей, возращение обратно в уральскую столицу 5 или 8 октября обойдется в 51 757 рублей.