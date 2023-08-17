В Екатеринбурге на 16% подскочила стоимость арендного жилья





объяснил Никита Словиковский. «Именно дефицит предложения толкает цену вверх, ибо все сдается за пару часов у собственников. И они на этой волне не могут не поднимать цены»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Стоимость арендного жилье в Екатеринбурге подскочила на 16%. По словам владельца портала с объявлениями по аренде «Драже» Никиты Словиковского, главной причиной стало сокращение арендных предложений от собственников.Средняя стоимость однокомнатной квартиры, в которой все включено, в начале июля составляла 24 тысячи рублей в месяц. На сегодняшний день средняя цена «однушки» – 28 тысяч в месяц. Двухкомнатные квартиры тоже выросли в цене, но не так заметно: с 28 тысяч до 31 тысячи в месяц.Он также отметил, что рост аренды является сезонным колебанием, поэтому объективнее оценить темпы роста цен можно будет в январе.