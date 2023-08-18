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В Среднеуральске обнаружили мясную и молочную продукцию неизвестного происхождения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Среднеуральске специалисты Россельхознадзора обнаружили мясную и молочную продукцию неизвестного происхождения, не имеющую каких-либо документов, которые могли бы подтвердить ее безопасность.
Подозрительная продукция была выявлена в ходе рейда по пресечению незаконного оборота животных и животноводческой продукции в несанкционированных местах торговли и стихийных рынках, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.
В Россельхознадзоре также отметили, что помимо отсутствия документов, их специалисты зарегистрировали нарушения в части температурных условий хранения данной продукции.
Подозрительная продукция была выявлена в ходе рейда по пресечению незаконного оборота животных и животноводческой продукции в несанкционированных местах торговли и стихийных рынках, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.
В Россельхознадзоре также отметили, что помимо отсутствия документов, их специалисты зарегистрировали нарушения в части температурных условий хранения данной продукции.
«В отношении лиц, осуществляющих реализацию пищевой продукции с нарушением требований, ведомством выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации в области ветеринарии»,
– подчеркнули в пресс-службе.
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