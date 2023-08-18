В Среднеуральске обнаружили мясную и молочную продукцию неизвестного происхождения





– подчеркнули в пресс-службе. «В отношении лиц, осуществляющих реализацию пищевой продукции с нарушением требований, ведомством выдано предостережение о недопустимости нарушения законодательства Российской Федерации в области ветеринарии»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Среднеуральске специалисты Россельхознадзора обнаружили мясную и молочную продукцию неизвестного происхождения, не имеющую каких-либо документов, которые могли бы подтвердить ее безопасность.Подозрительная продукция была выявлена в ходе рейда по пресечению незаконного оборота животных и животноводческой продукции в несанкционированных местах торговли и стихийных рынках, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ведомства.В Россельхознадзоре также отметили, что помимо отсутствия документов, их специалисты зарегистрировали нарушения в части температурных условий хранения данной продукции.