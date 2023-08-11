На юге Екатеринбурга планируют построить микрорайон на 25 тысяч человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жилой микрорайон на 25,2 тысячи жителей планируют построить на юге Екатеринбурга. Мэр Алексей Орлов уже утвердил проект планировки.Соответствующее постановление мэра опубликовано на сайте администрации города. Жилье хотят построят в границах улиц 2-й Новосибирской – Городской 1 (условное название) – Дивизионной – Предельной – Умельцев – Окружной.Планируется построить многоэтажные дома переменной этажности. Общая площадь жилых помещений составит 757,7 тысячи квадратных метров. Также запланировано строительство шести детских садов в общей сложности на 1650 мест, двух школ на 2 250 учеников, нового корпуса школы №50 на 1000 детей, а также поликлиники со стационаром на 300 пациентов в сутки.Микрорайон хотят построить в три очереди. Первую очередь готовятся построить до 2025 года, вторую – с 2025 до 2030 года, третью – с 2030 по 2035 год.