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На юге Екатеринбурга планируют построить микрорайон на 25 тысяч человек

16.48 Пятница, 18 августа 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жилой микрорайон на 25,2 тысячи жителей планируют построить на юге Екатеринбурга. Мэр Алексей Орлов уже утвердил проект планировки.

Соответствующее постановление мэра опубликовано на сайте администрации города. Жилье хотят построят в границах улиц 2-й Новосибирской – Городской 1 (условное название) – Дивизионной – Предельной – Умельцев – Окружной.

Планируется построить многоэтажные дома переменной этажности. Общая площадь жилых помещений составит 757,7 тысячи квадратных метров. Также запланировано строительство шести детских садов в общей сложности на 1650 мест, двух школ на 2 250 учеников, нового корпуса школы №50 на 1000 детей, а также поликлиники со стационаром на 300 пациентов в сутки.

Микрорайон хотят построить в три очереди. Первую очередь готовятся построить до 2025 года, вторую – с 2025 до 2030 года, третью – с 2030 по 2035 год.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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