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Недостроенный бизнес-центр в Екатеринбурге продали за 205 млн рублей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на торгах продали недостроенный бизнес-центр «Бриг», расположенный на улице Вилонова. Покупатель смог в два раза снизить первоначальную сумму предложения.
Как пишет 66.RU со ссылкой на руководителя аукционного дома «Торги-ру» Андрея Окулова, на торги поступало три заявки. Объект продали на этапе публичного предложения, когда цена на лот не растет, а постепенно снижается.
Недострой приобрела компания «ЦСР Групп». Ей удалось снизить цену вдвое – с 409,4 миллиона рублей до 205,1 миллиона рублей.
Как пишет 66.RU со ссылкой на руководителя аукционного дома «Торги-ру» Андрея Окулова, на торги поступало три заявки. Объект продали на этапе публичного предложения, когда цена на лот не растет, а постепенно снижается.
Недострой приобрела компания «ЦСР Групп». Ей удалось снизить цену вдвое – с 409,4 миллиона рублей до 205,1 миллиона рублей.
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