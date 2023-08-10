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Недостроенный бизнес-центр в Екатеринбурге продали за 205 млн рублей

12.25 Пятница, 18 августа 2023
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на торгах продали недостроенный бизнес-центр «Бриг», расположенный на улице Вилонова. Покупатель смог в два раза снизить первоначальную сумму предложения.

Как пишет 66.RU со ссылкой на руководителя аукционного дома «Торги-ру» Андрея Окулова, на торги поступало три заявки. Объект продали на этапе публичного предложения, когда цена на лот не растет, а постепенно снижается.

Недострой приобрела компания «ЦСР Групп». Ей удалось снизить цену вдвое – с 409,4 миллиона рублей до 205,1 миллиона рублей.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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11:50 На здании мэрии Екатеринбурга показали световое шоу
11:23 Восемь лесных пожаров действуют в Свердловской области
10:52 В Екатеринбурге перекроют улицу Автономных Республик и переулок Федорова
10:26 Победительницей конкурса «Мисс Екатеринбург» в этом году стала Александра Кузнецова
09:54 В свердловском селе на площади 750 «квадратов» горело сено
09:21 Рецидивисту, удерживающему девочку в квартире в Каменске-Уральском, предъявили обвинение
20:50 Екатеринбургский приют «Клякса» подыскивает слепому старичку последнее пристанище
20:30 Музыкальный чемпионат с повышенной дурашливостью устроят в Парке Маяковского
20:01 Лишённого прав водителя вместе с ребёнком отправили в суд в Берёзовском
19:35 Старинный паровоз изготовят для сквера в Нижнем Тагиле
19:08 Легковушка попала под трамвай на окраине Уралмаша
18:30 Карта-вышиванка Свердловской области участвует во всероссийском фестивале
17:54 Сотрудник МЧС спас двух человек, тонувших в реке Ляля
17:21 Синоптики объявили предупреждение о смоге в Свердловской области
16:55 Пансионат долечивания и реабилитации онкобольных детей открыли в Екатеринбурге
16:23 Екатеринбурженка наездила на самокате 170 тысяч рублей за чужой счет
15:58 Схема движения автобуса №46 изменится из-за перекрытия улицы в центре Екатеринбурга
15:21 В магазинах «Пятерочка» в Свердловской области приостановили продажу алкоголя
14:50 В Екатеринбурге судебный пристав обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями
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