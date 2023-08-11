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В магазинах «Пятерочка» в Свердловской области приостановили продажу алкоголя
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В магазинах федеральной сети «Пятерочка» в Свердловской области неожиданно перестали продавать крепкий алкоголь.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев, продавцы говорят, что у «Пятерочки» проблемы с лицензией.
В X5 Group рассказали, что решение о приостановке лицензии приняло министерство АПК Свердловской области, так как ведомство обнаружило ошибки в договорах аренды одного магазина в Новоуральске и одного магазина в Краснотурьинске.
Как сообщает E1.RU со ссылкой на очевидцев, продавцы говорят, что у «Пятерочки» проблемы с лицензией.
В X5 Group рассказали, что решение о приостановке лицензии приняло министерство АПК Свердловской области, так как ведомство обнаружило ошибки в договорах аренды одного магазина в Новоуральске и одного магазина в Краснотурьинске.
«Мы уверены, что ошибок нет, и уже направили в регулирующие органы дополнительную информацию, документы и пояснения. Рассчитываем, что в ближайшее время информация будет откорректирована и продажи возобновятся»,
– сообщили изданию в X5 Group.
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