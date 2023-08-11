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В Свердловской области создадут маркетплейс для социальных предпринимателей и НКО
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области создадут маркетплейс для социальных предпринимателей и некоммерческих организаций. До конца года онлайн-витрина социальных товаров и услуг появится на цифровой платформе «Социальный кластер».
Как сообщили в департаменте информполитики региона, проект реализует некоммерческая организация «Особые люди», привлекая грант в размере двух миллионов рублей из областного бюджета.
Маркетплейс позволит НКО и социальным предпринимателям презентовать свои товары и услуги, а гражданам – быстро и удобно их искать. Поставщики и потребители смогут создать на портале личные кабинеты для управления каталогами и заказами. Сообщается, что все операции на онлайн-витрине для них бесплатны.
На средства гранта на портале также создадут раздел, где будут размещаться методические и информационные материалы для некоммерческих организаций: календарь грантовых конкурсов, записи вебинаров, шаблоны документов, результаты исследований и новости некоммерческого сектора.
Как сообщили в департаменте информполитики региона, проект реализует некоммерческая организация «Особые люди», привлекая грант в размере двух миллионов рублей из областного бюджета.
Маркетплейс позволит НКО и социальным предпринимателям презентовать свои товары и услуги, а гражданам – быстро и удобно их искать. Поставщики и потребители смогут создать на портале личные кабинеты для управления каталогами и заказами. Сообщается, что все операции на онлайн-витрине для них бесплатны.
На средства гранта на портале также создадут раздел, где будут размещаться методические и информационные материалы для некоммерческих организаций: календарь грантовых конкурсов, записи вебинаров, шаблоны документов, результаты исследований и новости некоммерческого сектора.
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