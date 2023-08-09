Расходы на сборы ребенка в школу в Екатеринбурге выросли на 13%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

За год в Екатеринбурге расходы на сборы ребенка в школу выросли на 13%. В среднем родители школьников потратили в этом году 13 600 рублей.Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди родителей школьников из городов-миллионов. Выяснилось, что подготовка ребенка к школе дороже всего обходится родителям в Москве и Санкт-Петербурге (15 000 и 13 700 рублей соответственно). А траты за год больше всего выросли в Екатеринбурге и Казани.В прошлом году ребенка в школу в Екатеринбурге можно было собрать в среднем за 12 000 рублей. В этом году траты выросли на 13% – до 13 600 рублей.