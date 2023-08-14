Определены места проведения постоянных ярмарок в Академическом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге определили места проведения постоянных ярмарок в Академическом районе. С 1 сентября в районе будут действовать две такие ярмарки.Как заявил мэр Алексей Орлов, постоянные ярмарки расположатся на перекрестке Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова и на перекрестке Рябинина – Академика Сахаров.Соответствующие изменения внесли в План организации и проведения ярмарок на территории Екатеринбурга.