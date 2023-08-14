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Определены места проведения постоянных ярмарок в Академическом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге определили места проведения постоянных ярмарок в Академическом районе. С 1 сентября в районе будут действовать две такие ярмарки.
Как заявил мэр Алексей Орлов, постоянные ярмарки расположатся на перекрестке Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова и на перекрестке Рябинина – Академика Сахаров.
Соответствующие изменения внесли в План организации и проведения ярмарок на территории Екатеринбурга.
Как заявил мэр Алексей Орлов, постоянные ярмарки расположатся на перекрестке Вильгельма де Геннина – Павла Шаманова и на перекрестке Рябинина – Академика Сахаров.
Соответствующие изменения внесли в План организации и проведения ярмарок на территории Екатеринбурга.
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