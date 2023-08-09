Спрос свердловчан на новостройки в Москве вырос на 35%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Жители Свердловской области стали чаще интересоваться покупкой жилья в Москве. Спрос свердловчан на новостройки в столице вырос на 35%.Аналитики с помощью сервиса «МТС Исследования» проанализировали на основе данных Big Data МТС спрос жителей регионов России на эконом- и бизнес-недвижимость в Москве. У свердловчан интерес к покупке жилья в столице за год вырос на 35%. Спрос на новостройки эконом-класса вырос почти на 37%, а на жилье бизнес-класса – на 26,5%.Сами москвичи ищут квартиры эконом-класса в столице вдвое чаще, чем жилье бизнес-класса. Однако у жителей регионов представление о переезде в Москву больше сопряжено с бытовым комфортом.Активнее всего жильем в Москве интересуются жители столицы и Московской области – на них приходится 42% от общего спроса новостройками. Также к московской недвижимости в порядке убывания присматриваются жители Санкт-Петербурга, Краснодарского и Приморского края, Татарстана и Свердловской области.Наибольшее желание купить квартиру в столице у свердловчан наблюдается среди екатеринбуржцев. В этом стремлении они опережают жителей Краснодара, Владивостока, Казани и подмосковных городов. Уступают екатеринбуржцы только самим москвичам и петербуржцам.Молодые люди до 25 лет чаще хотят перебраться в Москву, чем девушки того же возраста. Но с возрастом потребность в столичной недвижимости больше появляется у свердловчанок (59,5% женщин против 40,5% мужчин).Наибольший интерес к покупке недвижимости в Москве испытывают уральцы в возрасте 35-44 лет. В этой возрастной группе 27% интересуются эконом-недвижимостью и около 30% рассматривают премиум-жилье. В этой возрастной группе спрос мужчин на премиум-недвижимость, чем на эконом-сегмент. Чуть реже предложения девелоперов изучают жители в возрасте 45-54 лет. Из них 16,5% думают о покупке эконом-жилья и 20% – о недвижимости премиум-сегмента.Чем старше уральцы, рассматривающие московскую недвижимость, тем тренд на бизнес-класс становится отчетливее. Свердловчане до 35 лет готовы довольствоваться московской «двушкой». В категории 65+ эконом-жильем в Москве интересуется только 10% аудитории сайтов застройщиков, премиумом – почти 16,5%.Команда Big Data в ходе исследования также проанализировали возможные доходы аудитории, которая ищет квартиры в столице. Чаще всего это пользователи из Москвы с потенциальным доходом 75-150 тысяч рублей. Отмечается, что при росте доходов число мужчин-свердловчан, присматривающих квартиру в Москве, сокращается, а число свердловчанок увеличивается. Также вне зависимости от уровня дохода при выборе жилья россияне активно изучают и сравнивают предложения как в эконом, так и в бизнес-сегменте. Исключение составляет аудитория с возможным доходом от 150 тысяч рублей. Такие пользователи чаще рассматривают только более дорогостоящие объекты.