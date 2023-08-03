На трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма увеличится стоимость проезда

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма с 14 августа увеличится стоимость проезда. Об этом сообщили в «Верхнепышминском трамвае».Минимальная стоимость проезда составит 23 рубля, промежуточная – 31,5 рубля, а максимальная – 40,5 рубля. Стоимость зависит от продолжительности движения.В компании отметили, что решение о повышении стоимости принято в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области.Напомним, что трамвайная линия с 15 июля до 13 августа прекратила свою работу. Это связано с врезкой строящегося трамвайного депо в дорожную сеть, его открытием и запуском.