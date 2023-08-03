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На трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма увеличится стоимость проезда
Фото: пресс-служба компании «Мовиста Регионы»
На трамвайном маршруте Екатеринбург – Верхняя Пышма с 14 августа увеличится стоимость проезда. Об этом сообщили в «Верхнепышминском трамвае».
Минимальная стоимость проезда составит 23 рубля, промежуточная – 31,5 рубля, а максимальная – 40,5 рубля. Стоимость зависит от продолжительности движения.
В компании отметили, что решение о повышении стоимости принято в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
Напомним, что трамвайная линия с 15 июля до 13 августа прекратила свою работу. Это связано с врезкой строящегося трамвайного депо в дорожную сеть, его открытием и запуском.
Минимальная стоимость проезда составит 23 рубля, промежуточная – 31,5 рубля, а максимальная – 40,5 рубля. Стоимость зависит от продолжительности движения.
В компании отметили, что решение о повышении стоимости принято в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области.
Напомним, что трамвайная линия с 15 июля до 13 августа прекратила свою работу. Это связано с врезкой строящегося трамвайного депо в дорожную сеть, его открытием и запуском.
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