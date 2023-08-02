Уральским студентам-медикам увеличили размер ежегодных выплат

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области увеличили размер ежегодных выплат студентам-медикам, которые обучаются по целевому набору. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.Губернатор Евгений Куйвашев заявил, что размер выплат увеличится с 2024 года. Для обучающихся по программам среднего профобразования выплата составит 10 тысяч рублей в год, а для студентов вузов – 20 тысяч рублей в год.В 2024 году на выплаты смогут претендовать более 3000 человек. Предполагаемая общая сумма выплат с учетом повышения составит до 59 миллионов рублей.Ранее размер ежегодной выплаты студентам-целевикам составлял 2000 тысячи рублей. Предполагается, что увеличение размера выплаты позитивно скажется на повышении интереса абитуриентов к медицинскому образованию, что в перспективе может способствовать развитию кадрового потенциала отрасли.