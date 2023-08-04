УрФО занял третье место по числу полученных фишинговых писем





– поясняет руководитель центра сервисов кибербезопасности компании МТС RED Андрей Дугин. «При этом уровень киберграмотности граждан пока остается невысоким. Недостаточно внимательные пользователи в случае получения фишинговой рассылки рискуют скомпрометировать свои конфиденциальные данные, а также утратить доступ к личным аккаунтам в различных сервисах»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уральский федеральный округ занял третье место по количеству полученных в 2023 году фишинговых писем. Чаще всего уральцы получали фишинговые рассылки якобы от банков.Исследование по тематике фишинговых рассылок провела МТС RED – дочерняя компания МТС по кибербезопасности. Оказалось, что жители УрФО получали фишинговые рассылки чаще всего якобы от имени банков. 13% всех полученных пользователями во всех регионах рассылок от имени банков пришлось на мошенников. Второй распространенный способ обмана – рассылки, в которых мошенники просили пользователей ввести свои логины и пароли от аккаунтов в различных сервисах (11,6% всех случаев запроса информации в фишинговых рассылках).Фишинг – это вид интернет-мошенничества, когда злоумышленники массово рассылают электронные письма или сообщения в мессенджерах с вредоносными вложениями или ссылкам. Чаще всего фишинг осуществляется от имени госучреждений или известных брендов. Цель таких атак – заражение компьютера или смартфона вредоносным ПО либо получение конфиденциальной информации пользователей (логинов и паролей от учетных записей, персональных данных и данных банковских карт).Аналитики МТС RED отмечают ежегодный рост количества фишинговых атак на пользователей. С 2020 года объем фишинга вырос вдвое.В первом полугодии 2023 года пользователи чаще всего сталкивались с фишинговыми рассылками, которые преимущественно предлагают быстрый заработок. 48% участников опроса получали предложения вложить деньги в акции или проекты с высокой доходностью, 28% – купить товар с большой скидкой. Около 12% респондентов столкнулись с предупреждением о якобы неоплаченном штрафе, задолженности или нарушении законодательства.Фишинговые письма в первом полугодии чаще всего распространялись от имени крупных банков и госорганов (77,4% от всех фишинговых рассылок). 11,6% фишинговых писем отправлялись якобы от крупных промышленных предприятий.Опрос МТС RED проводился в июле 2023 года. В нем приняли участие свыше 250 респондентов – 54,3% мужчин и 47,5% женщин. 34% опрошенных – люди в возрасте от 30 до 40 лет, 28,5% – в возрасте от 40 до 50 лет, 21,9% – в возрасте от 18 до 30 лет. Опрашивались люди из всех федеральных округов России.