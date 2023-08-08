Празднование 300-летия Екатеринбурга обойдется в 250 млн рублей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На празднование 300-летия Екатеринбурга потратили 250 миллионов рублей. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на начальника управления культуры города Илью Маркова.По словам Маркова, обычно на День города тратят в районе 35-50 миллионов рублей. В этом году в бюджете города предусмотрено 150 миллионов рублей. Еще около 100 миллионов рублей предусмотрено от партнеров праздника.В целом фестивальная неделя в честь 300-летия Екатеринбурга обошлась примерно в 250 миллионов рублей.