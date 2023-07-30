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Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали повара, фармацевты и врачи
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области назвали самые дефицитные профессии июля. Рейтинг возглавили повара, фармацевты и врачи.
Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru проанализировала соотношение активных резюме и вакансий на 31 июля и выяснила, что самыми дефицитными специалистами являются повара, фармацевты и врачи. На одну такую вакансию приходится 0,8 резюме. Также в регионе не хватает сварщиков и слесарей (по 0,9 резюме на вакансию).
В топ-15 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли токари (1,0 резюме на вакансию), автослесари (1,1), дворники, разнорабочие, прорабы, уборщики, администраторы магазинов (по 1,2), маляры и операторы call-центров (по 1,3) и электромонтажники (1,4).
Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru проанализировала соотношение активных резюме и вакансий на 31 июля и выяснила, что самыми дефицитными специалистами являются повара, фармацевты и врачи. На одну такую вакансию приходится 0,8 резюме. Также в регионе не хватает сварщиков и слесарей (по 0,9 резюме на вакансию).
В топ-15 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли токари (1,0 резюме на вакансию), автослесари (1,1), дворники, разнорабочие, прорабы, уборщики, администраторы магазинов (по 1,2), маляры и операторы call-центров (по 1,3) и электромонтажники (1,4).
«Показательно, что почти все специализации, вошедшие в топ-15 наиболее дефицитных, относятся к большой профессиональной группе рабочего и производственного персонала. Предприятия региона остро нуждаются в синих воротничках, сегодня эту категорию вполне можно назвать производственной элитой, в том числе и с точки зрения предлагаемых зарплат. В каждой третьей вакансии для рабочего персонала сегодня указана зарплата на 20 тысяч выше, чем средняя по рынку, а в каждой шестой – в два раза выше средней»,
– отмечает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая.
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