Самыми дефицитными специалистами в Свердловской области стали повара, фармацевты и врачи





– отмечает директор hh.ru Урал Оксана Сидлецкая. «Показательно, что почти все специализации, вошедшие в топ-15 наиболее дефицитных, относятся к большой профессиональной группе рабочего и производственного персонала. Предприятия региона остро нуждаются в синих воротничках, сегодня эту категорию вполне можно назвать производственной элитой, в том числе и с точки зрения предлагаемых зарплат. В каждой третьей вакансии для рабочего персонала сегодня указана зарплата на 20 тысяч выше, чем средняя по рынку, а в каждой шестой – в два раза выше средней»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области назвали самые дефицитные профессии июля. Рейтинг возглавили повара, фармацевты и врачи.Служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru проанализировала соотношение активных резюме и вакансий на 31 июля и выяснила, что самыми дефицитными специалистами являются повара, фармацевты и врачи. На одну такую вакансию приходится 0,8 резюме. Также в регионе не хватает сварщиков и слесарей (по 0,9 резюме на вакансию).В топ-15 наиболее дефицитных специалистов на конец июля вошли токари (1,0 резюме на вакансию), автослесари (1,1), дворники, разнорабочие, прорабы, уборщики, администраторы магазинов (по 1,2), маляры и операторы call-центров (по 1,3) и электромонтажники (1,4).