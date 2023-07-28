Более 600 миллионов получил Нижний Тагил на модернизацию газовых котельных

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила





– рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области. «Сейчас в зданиях демонтируются основное и вспомогательное оборудование, дымовые трубы, старые полы, кровельные перекрытия, вывозится строительный мусор. Параллельно монтируются основание пола, опорные конструкции под оборудование котельных, устраиваются фундаменты под новые дымовые трубы, начаты работы по установке основного оборудования котельных и монтажу трубопроводов внутреннего контура котельных»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Более 600 миллионов рублей направили в Нижний Тагил для модернизации пяти газовых котельных в рамках проекта «Чистый воздух». Средства были выделены из федерального бюджета.Известно, что износ старого оборудования, введенного в эксплуатацию в 1966-1978 годах, составляет 63-77%.За эти деньги в Нижнем Тагиле хотят реконструировать котельные и оснастить их современным оборудованием, которое позволит снизить количество загрязняющих атмосферу выбросов. Предполагается, что к концу 2025 года объем выброса вредных веществ снизится на 39,2 тонны.По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, подрядчик уже разработал проектную документацию, получил положительное заключение экспертизы и приступил к строительно-монтажным работам. Завершить все работы по обновлению котельных обещают до конца текущего года.