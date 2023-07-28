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Более 600 миллионов получил Нижний Тагил на модернизацию газовых котельных

10.15 Воскресенье, 6 августа 2023
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Более 600 миллионов рублей направили в Нижний Тагил для модернизации пяти газовых котельных в рамках проекта «Чистый воздух». Средства были выделены из федерального бюджета.

Известно, что износ старого оборудования, введенного в эксплуатацию в 1966-1978 годах, составляет 63-77%.

За эти деньги в Нижнем Тагиле хотят реконструировать котельные и оснастить их современным оборудованием, которое позволит снизить количество загрязняющих атмосферу выбросов. Предполагается, что к концу 2025 года объем выброса вредных веществ снизится на 39,2 тонны.


Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила


По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, подрядчик уже разработал проектную документацию, получил положительное заключение экспертизы и приступил к строительно-монтажным работам. Завершить все работы по обновлению котельных обещают до конца текущего года.

«Сейчас в зданиях демонтируются основное и вспомогательное оборудование, дымовые трубы, старые полы, кровельные перекрытия, вывозится строительный мусор. Параллельно монтируются основание пола, опорные конструкции под оборудование котельных, устраиваются фундаменты под новые дымовые трубы, начаты работы по установке основного оборудования котельных и монтажу трубопроводов внутреннего контура котельных»,

– рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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15:01 В Екатеринбурге к трехсотлетию города установили монумент «Слава труду»
13:53 В столице Урала на Сортировке мужчина напал на компанию девушек
12:59 Площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась почти в шесть раз
11:55 Полиция Екатеринбурга организовала проверку по факту массовой драки мигрантов
11:01 Жители Нижнего Тагила на три дня остались без воды из-за ремонтных работ
10:06 Жителя Верхотурья принудительно отправили лечиться от туберкулеза ради обязательных работ
09:30 В Новоуральске при столкновении с LADA Granta погиб мотоциклист
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