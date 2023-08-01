Куйвашев предложил увеличить квартплату на 11% в 2024 году

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил установить на следующий год индекс изменения размера платы за коммунальные услуги и размер предельно допустимого отклонения по отдельным муниципалитетам.Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации Свердловской области. Так, с 1 июля по 31 декабря 2024 года Куйвашев предлагает проиндексировать квартплату не более чем на 11%. В первое полугодие следующего года размер квартплаты меняться не будет.Размер предельно допустимого отклонения по отдельным муниципалитетам от величины индекса по Свердловской области на 2024 год составит 4%.