Число заявлений о банкротстве резко выросло в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с начала 2023 года количество заявлений о банкротстве увеличилось на 28%. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Арбитражного суда Свердловской области Светлана Сушкова.По словам Сушковой, с января по июнь подано 7,5 тысячи заявлений о банкротстве всех видов. В прошлом году этот показатель составлял 5,9 тысячи. Число обращений в отношении юридических лиц выросло на 76% – с 371 до 652. Это связывают с прекращением моратория на банкротство, который действовал с апреля по октябрь 2022 года.Число обращений в адрес физических лиц выросло на 24%. С 2018 года, по словам Сушковой, этот показатель увеличивается ежегодно.