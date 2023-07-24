Свердловские колледжи с 2024 года планируют передать в ведомство профильных министерств





– заявил Куйвашев. «В союзе с промышленниками министерства будут формировать целевой заказ, с помощью предприятий будут обновлять лаборатории и мастерские. За три года мы должны перераспределить существующую сеть средних специальных образовательных учреждений по министерствам»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области с 2024 года начнется реформа среднего специального образования. Колледжи переведут из министерства образования в ведомство профильных министерств. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев.Сегодня Куйвашев выступает перед депутатами Законодательного собрания Свердловской области с отчетом о результатах деятельности правительства региона за работу в 2022 году. Депутат Владимир Смирнов спросил у главы региона, что делает правительство для решения кадровых проблем. В ответе на вопрос Куйвашев заговорил о реформе среднего специального образования.Губернатор заявил, что в этой сфере ситуация не простая, в области нужно улучшить качество подготовки и увеличить количество выпускников. Для этого со следующего года планируется перевести первые 15 колледжей из министерства образования в ведомство профильных министерств, «где знают реальное положение дел в каждом отрасли».