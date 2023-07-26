В восьми муниципалитетах Свердловской области обещают благоустроить пляжи для туристов

– рассказали в департаменте по развитию туризма Свердловской области.

«Например, на пляже реки Чусовой около туристско-оздоровительного комплекса "Каменные ворота" появятся детские площадки и точки питания для туристов. Оборудованный пляж и вся необходимая инфраструктура — выделенная зона для купания и спасательная вышка, будут созданы в загородном комплексе "Арамильская слобода". Также пляжное направление получит развитие в Шалинском, Рефтинском, Первоуральском, Дегтярском городских округах»,