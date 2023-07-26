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В восьми муниципалитетах Свердловской области обещают благоустроить пляжи для туристов

17.30 Суббота, 29 июля 2023
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области до конца текущего года обещают оборудовать и благоустроить пляжи для туристов, проекты которого были определены конкурсной комиссией в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как сообщили в департаменте по развитию туризма Свердловской области, власти готовы предоставить гранты на реализацию девяти проектов на территории восьми муниципальных образований на общую сумму в 66 019 622 рубля.

В числе муниципалитетов, которые получат поддержку, оказались, Невьянский, Каменск-Уральский, Арамильский, Шалинский, Первоуральский, Рефтинский, Ревдинский и Дегтярский городские округа.

«Например, на пляже реки Чусовой около туристско-оздоровительного комплекса "Каменные ворота" появятся детские площадки и точки питания для туристов. Оборудованный пляж и вся необходимая инфраструктура — выделенная зона для купания и спасательная вышка, будут созданы в загородном комплексе "Арамильская слобода". Также пляжное направление получит развитие в Шалинском, Рефтинском, Первоуральском, Дегтярском городских округах»,

– рассказали в департаменте по развитию туризма Свердловской области.


Также получить финансирование на общую сумму в 24 777 154 рублей должны будут восемь проектов, в рамках которых разработают пять новых туристических маршрутов и создадут один туристический путеводитель. В рамках еще двух проектов на территории Парка Сказов и загородного комплекса «Усадьба» будут созданы дополнительные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:21 Пожар на площади 278 квадратов произошел в свердловском поселке
09:34 В Нижнем Тагиле ищут потерпевших от рук продавцов порошковых огнетушителей
21:01 Убивший соседа екатеринбургский меломан отправится на долгий срок в колонию
20:37 Глава Тавдинского округа пообещал решить проблему гудронных «ловушек»
20:13 Нижнетагильский «Водоканал» поймали на нарушениях
19:43 Безответственные посетители погубили павлина из Екатеринбургского зоопарка
18:59 Иномарка с прицепом перевернулась под Дегтярском
18:39 Жители Первоуральска жалуются на условия содержания животных в местном зоопарке
17:50 Жаркая и сухая погода ожидается в Свердловской области на выходных
17:26 Автоинспекторы снова будут ловить в Екатеринбурге пьяных водителей
16:47 Свердловскстат сообщил об увеличении средней зарплаты свердловчан на 16,3%
16:24 В аэропорту Кольцово поймали мужчину с пятью килограммами табака
15:51 В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ
15:22 В Верхней Пышме школа выплатит 100 тысяч рублей травмировавшемуся ребенку
14:46 Количество поездок россиян в дальнее зарубежье выросло на 65%
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