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В восьми муниципалитетах Свердловской области обещают благоустроить пляжи для туристов
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области до конца текущего года обещают оборудовать и благоустроить пляжи для туристов, проекты которого были определены конкурсной комиссией в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Как сообщили в департаменте по развитию туризма Свердловской области, власти готовы предоставить гранты на реализацию девяти проектов на территории восьми муниципальных образований на общую сумму в 66 019 622 рубля.
В числе муниципалитетов, которые получат поддержку, оказались, Невьянский, Каменск-Уральский, Арамильский, Шалинский, Первоуральский, Рефтинский, Ревдинский и Дегтярский городские округа.
Также получить финансирование на общую сумму в 24 777 154 рублей должны будут восемь проектов, в рамках которых разработают пять новых туристических маршрутов и создадут один туристический путеводитель. В рамках еще двух проектов на территории Парка Сказов и загородного комплекса «Усадьба» будут созданы дополнительные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщили в департаменте по развитию туризма Свердловской области, власти готовы предоставить гранты на реализацию девяти проектов на территории восьми муниципальных образований на общую сумму в 66 019 622 рубля.
В числе муниципалитетов, которые получат поддержку, оказались, Невьянский, Каменск-Уральский, Арамильский, Шалинский, Первоуральский, Рефтинский, Ревдинский и Дегтярский городские округа.
«Например, на пляже реки Чусовой около туристско-оздоровительного комплекса "Каменные ворота" появятся детские площадки и точки питания для туристов. Оборудованный пляж и вся необходимая инфраструктура — выделенная зона для купания и спасательная вышка, будут созданы в загородном комплексе "Арамильская слобода". Также пляжное направление получит развитие в Шалинском, Рефтинском, Первоуральском, Дегтярском городских округах»,
– рассказали в департаменте по развитию туризма Свердловской области.
Также получить финансирование на общую сумму в 24 777 154 рублей должны будут восемь проектов, в рамках которых разработают пять новых туристических маршрутов и создадут один туристический путеводитель. В рамках еще двух проектов на территории Парка Сказов и загородного комплекса «Усадьба» будут созданы дополнительные условия для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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