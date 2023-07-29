У свердловского министерства по управлению госимуществом появятся новые полномочия





– приводят слова председателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной в пресс-службе областного парламента. «Речь идет о перераспределении отдельных полномочий между правительством Свердловской области и министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В закон «Об управлении государственной собственностью Свердловской области» хотят внести изменения, согласно которым региональное министерство по управлению госимуществом получит новые полномочия.Предполагается, что министерству по управлению госимуществом передадут полномочия по установлению порядка осуществления контроля за использованием земельных участков, которые находятся в государственной собственности региона. Также министерство должно будет контролировать использование объектов и следить за их сохранностью.Кроме этого, в парламенте хотят уточнить формулировку компетенций МУГИСО по проведению проверок финансово-экономической деятельности государственных унитарных предприятий.