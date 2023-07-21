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В Екатеринбурге пройдет ярмарка вакансий для людей с ОВЗ
Фото: Вечерние ведомости
Ярмарка вакансий для людей с ограниченными возможностями здоровья состоится в Екатеринбурге. Мероприятие пройдет 31 июля с 10.00 до 11.00 на площадке Межрайонного отдела №1 Екатеринбургского центра занятости на улице Шейнкмана, 22.
В пресс-службе мэрии заявили, что екатеринбуржцы с ОВЗ смогут найти на ярмарке работу, познакомиться с работодателем и задать интересующие вопросы.
Также горожане смогут пройти гарантированное собеседование на квотируемые вакансии с возможностью дальнейшего официального трудоустройства. Среди этих вакансий: кондуктор, специалист по банковскому делу, грузчик и другие.
В пресс-службе мэрии заявили, что екатеринбуржцы с ОВЗ смогут найти на ярмарке работу, познакомиться с работодателем и задать интересующие вопросы.
Также горожане смогут пройти гарантированное собеседование на квотируемые вакансии с возможностью дальнейшего официального трудоустройства. Среди этих вакансий: кондуктор, специалист по банковскому делу, грузчик и другие.
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