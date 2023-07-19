Количество поездок россиян в дальнее зарубежье выросло на 65%





– отмечает генеральный директор МТС Travel Вадим Мельников. «Несмотря на то, что большая часть поездок совершается по России, остается сегмент самостоятельных туристов, которые предпочитают путешествовать за границу. Поэтому широкое предложение отелей в зарубежных странах необходимо нашему сервису»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В первом полугодии 2023 года, по данным Big Data МТС, количество туристических поездок свердловчан и жителей других регионов России в дальнее зарубежье выросло на 65% в годовом сопоставлении. Основные направления – Турция, ОАЭ, Таиланд, Египет, Италия, Германия, Франция и Мальдивы. Наибольший прирост турпотока наблюдается в Индонезии, Индии и Вьетнаме. В этих и других странах на сервисе МТС Travel доступно более ста тысяч вариантов проживания.Теперь россияне снова начали бронировать отели и другие объекты размещения в странах дальнего зарубежья в сервисе бронирования МТС Travel. Ранее несколько иностранных сервисов по бронированию ушло с российского рынка, что вызвало у потенциальных туристов определенные сложности.В сервисе на первом этапе появились предложения о размещении в отелях Египта, Таиланда, Китая, странах Европы и других странах. Теперь на МТС Travel можно забронировать гостиницы в более чем 60 странах мира. До конца лета планируется расширить ассортимент как минимум до 150 стран.Кроме того, известно, что ранее ушедшие возможности по оплатам также вернулись – снова можно оплатить бронирование картой любого банка российского банка. Предоставляется гарантия заселения. При этом россиянам, бронирующим отели, также предоставляют бесплатную роуминговую опцию «Забугорище» на весь период проживания (правда, пока только для абонентов МТС).