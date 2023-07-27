Для свердловчан увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ





– рассказал замминистра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Игорь Чикризов. «Рост компенсации обусловлен ежегодным повышением ставок платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения, а также ставок платы за наем жилого помещения в тех муниципальных образованиях, в которых решение об изменении указанных ставок платы происходит с 1 июля каждого года»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

Жителям Свердловской области увеличили размер компенсации оплаты услуг ЖКХ. Правительство области во второй раз в этом году утвердило региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг.В департаменте информполитики региона сообщили, что размер компенсации стоимости ЖКХ в муниципалитетах с 1 июля вырос на 3-4% в зависимости от действующих тарифов.Отметим, региональный стандарт ЖКУ используют для расчета субсидий жителям региона по оплате жилищно-коммунальных услуг, когда расходы на их оплату превышают 22% дохода семьи. Размер субсидии зависит от жилплощади, состава семьи и размера оплаты за жилое помещение.В этом году планируется выделить более 2,5 миллиарда рублей на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.