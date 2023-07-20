В Свердловской области дорожают фрукты и овощи

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за неделю подорожали некоторые фрукты и овощи. Наиболее заметно выросли цены на картофель и бананы. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.По данным на 24 июля, цены на картофель увеличились на 4,64% (в среднем 54,97 рубля за кг), на морковь – на 3,89% (74,19 рубля за кг), на помидоры – на 3,77% (129,88 рубля за кг), на свежую белокочанную капусту – на 1,18%.Из фруктов на 4,54% подорожали бананы (108,6 рубля за кг), на 1,95% – яблоки (137,08 рубля за кг).При этом огурцы подешевели на 4,66% (81,23 рубля за кг), а репчатый лук – на 2,47% (58,05 рубля за кг).