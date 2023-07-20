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«Лента» собирается купить уральскую сеть магазинов «Монетка»
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Федеральный ритейлер «Лента» ведет переговоры о покупке уральской сети магазинов «Монетка». Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Урал» со ссылкой на источники на рынке ритейла.
По данным источника, если сделка состоится, все магазины «Монетки» будут работать под тем же брендом. Такое же название могут получить и пермские супермаркеты «Семья» – «Лента» выкупила их еще в 2021 году за 2,45 миллиарда рублей.
Торговая сеть «Монетка» основана в 2001 году в Екатеринбурге. Сейчас сеть управляет 2,01 тысячи дискаунтеров общей площадью почти 590 тысяч квадратных метров в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах УрФО.
По данным источника, если сделка состоится, все магазины «Монетки» будут работать под тем же брендом. Такое же название могут получить и пермские супермаркеты «Семья» – «Лента» выкупила их еще в 2021 году за 2,45 миллиарда рублей.
Торговая сеть «Монетка» основана в 2001 году в Екатеринбурге. Сейчас сеть управляет 2,01 тысячи дискаунтеров общей площадью почти 590 тысяч квадратных метров в Екатеринбурге, Перми, Тюмени и других городах УрФО.
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