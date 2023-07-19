Налоговая судится с церковью в Екатеринбурге из-за 38 копеек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга подала иск к евангельской церкви из-за 38 копеек.Согласно информации в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, заявление подано 24 июля. Речь идет о взыскании с местной церкви христиан веры евангельской «Церковь большого города» обязательных платежей и санкций. Сумма исковых требований составляет всего 38 копеек.Дата рассмотрения заявления пока не назначена.