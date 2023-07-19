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Налоговая судится с церковью в Екатеринбурге из-за 38 копеек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району Екатеринбурга подала иск к евангельской церкви из-за 38 копеек.
Согласно информации в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, заявление подано 24 июля. Речь идет о взыскании с местной церкви христиан веры евангельской «Церковь большого города» обязательных платежей и санкций. Сумма исковых требований составляет всего 38 копеек.
Дата рассмотрения заявления пока не назначена.
Согласно информации в картотеке Арбитражного суда Свердловской области, заявление подано 24 июля. Речь идет о взыскании с местной церкви христиан веры евангельской «Церковь большого города» обязательных платежей и санкций. Сумма исковых требований составляет всего 38 копеек.
Дата рассмотрения заявления пока не назначена.
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