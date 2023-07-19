В Нижний Тагил привезли еще один новый трамвай

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Нижний Тагил накануне привезли девятый из 12 новых трамвайных вагонов. Об этом сообщил мэр Владислав Пинаев в своем телеграм-канале.По словам Пинаева, правительство региона выделило 832 миллиона рублей на частичное обновление парка электротранспорта Нижнего Тагила. Новые трамваи закупили в рамках федерального проекта «Чистый воздух».«Областная газета» со ссылкой на директора НТ МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова сообщила, что ко Дню города планируется задействовать на маршрутах уже все 12 новых вагонов.