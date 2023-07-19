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В Нижний Тагил привезли еще один новый трамвай
Фото: НТ МУП «Тагильский трамвай»
В Нижний Тагил накануне привезли девятый из 12 новых трамвайных вагонов. Об этом сообщил мэр Владислав Пинаев в своем телеграм-канале.
По словам Пинаева, правительство региона выделило 832 миллиона рублей на частичное обновление парка электротранспорта Нижнего Тагила. Новые трамваи закупили в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
«Областная газета» со ссылкой на директора НТ МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова сообщила, что ко Дню города планируется задействовать на маршрутах уже все 12 новых вагонов.
По словам Пинаева, правительство региона выделило 832 миллиона рублей на частичное обновление парка электротранспорта Нижнего Тагила. Новые трамваи закупили в рамках федерального проекта «Чистый воздух».
«Областная газета» со ссылкой на директора НТ МУП «Тагильский трамвай» Игоря Темнова сообщила, что ко Дню города планируется задействовать на маршрутах уже все 12 новых вагонов.
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