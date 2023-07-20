Зарплатные ожидания свердловчан за год выросли почти на 6000 рублей

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

В Свердловской области к июню 2023 года ожидаемая зарплата среди уральцев выросла на 6000 рублей. К таким вывода пришла служба исследований сервиса по поиску работы hh.ru при анализе резюме жителей Урала.По данным аналитиков, в июне этого года средняя ожидаемая заработная плата составила 48 657 рублей, что на 5 664 рубля больше, чем за аналогичный период 2022 года.По Уральскому федеральному округу в целом ожидания по зарплате выросли на 6 193 рубля.В Свердловской области наиболее заметно выросли зарплатные ожидания специалистов сельского хозяйства (+14 961 рубля, до 69 391 рубля), специалистов по закупкам (+12 765 рублей, до 68 624 рублей) и строителей (+12 469 рублей, до 71 834 рублей). Также на 10 000 рублей и более выросли ожидания по зарплате у производственников, специалистов по добыче сырья, по стратегии и инвестициям и у ИТ-специалистов.Отмечается, что падение зарплатных ожиданий не зафиксировали ни в одной профессиональной сфере.Самые высокие зарплатные ожидания отмечены в сферах «Менеджмент» (105 769 рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (89 674 рубля) и «Производство, сервисное обслуживание» (69 919 рублей).