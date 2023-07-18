В Свердловской области планируют начать производить кожаную обувь





– заявил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин. «Проект имеет высокую экономическую и социальную значимость для региона и муниципалитета. Запуск производства обеспечит создание новых рабочих мест и увеличение поступлений в бюджеты всех уровней. Одно из главных преимуществ предприятия „Урал кожа“ – полный цикл производства: от изготовления натуральной кожи в Камышлове до производства готовых изделий»,





– отметил Армен Геворкян. «Пока планируем поставки внутри региона. Когда завод выйдет на полную мощность – 10 тысяч пар обуви в месяц, сможем расширить географию поставок по всей России»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области планируют построить завод по производству кожаной обуви. Он расположится в Арамили.Под строительство завода администрация Арамильского городского округа без торгов выделила группе компаний «Урал кожа» участок земли площадью 6,6 тысячи квадратных метров.Инвестиции в новый завод оценивают в 70 миллионов рублей.Инициатор проекта Армен Геворкян добавил, что строительство завода стартует в третьем квартале этого года. На предприятии намерены создать 100 рабочих мест. Первую партию продукции планируют выпустить в сентябре 2024 года.