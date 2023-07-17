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В Свердловской области стартовал конкурс на предоставление грантов социальным предприятиям
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области накануне стартовал прием заявок на участие в конкурсе на предоставление гарантов социальным предприятиям и бизнесменам до 25 лет. На реализацию своих проектов можно привлечь от 100 тысяч до 500 тысяч рублей.
По словам Третьякова, в этом году между предприятиями и бизнесменами распределят 38 миллионов рублей – это средства федерального и областного бюджетов.
Чтобы получить господдержку, самому заявителю необходимо покрыть не менее 25% расходов, предусмотренных на реализацию проекта. Подробные условия участия в конкурсе представлены на сайте регионального Мининвеста.
«За время существования этой меры поддержки с её помощью в области реализованы 77 проектов – от открытия небольших кофеен до производства оборудования для реабилитации детей с проблемами здоровья. Начиная с этого года предприниматели могут пользоваться этим инструментом каждые три года, а не единожды, как было раньше»,
– заявил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.
По словам Третьякова, в этом году между предприятиями и бизнесменами распределят 38 миллионов рублей – это средства федерального и областного бюджетов.
Чтобы получить господдержку, самому заявителю необходимо покрыть не менее 25% расходов, предусмотренных на реализацию проекта. Подробные условия участия в конкурсе представлены на сайте регионального Мининвеста.
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