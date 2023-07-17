В Свердловской области стартовал конкурс на предоставление грантов социальным предприятиям

– заявил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

«За время существования этой меры поддержки с её помощью в области реализованы 77 проектов – от открытия небольших кофеен до производства оборудования для реабилитации детей с проблемами здоровья. Начиная с этого года предприниматели могут пользоваться этим инструментом каждые три года, а не единожды, как было раньше»,