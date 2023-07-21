Уральская полиция почти за 194 млн рублей закупит крупную партию автомобилей

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Уральское окружное управление материально-технического снабжения МВД объявило конкурс на закупку крупной партии автомобилей. За 237 новых машин уральская полиция готова заплатить 193 853 360 рублей.Согласно информации на сайте госзакупок, автомобили должны быть выпущены не ранее 2023 года, с объемом двигателя от 1500 до 2000 кубических сантиметров и механической коробкой передач. Средняя стоимость одной машины 817 тысяч рублей. Марка автомобиля не уточняется.Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 августа. Новые автомобили должны поступить до 30 ноября 2024 года.