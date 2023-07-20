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Екатеринбург лидирует по количеству высотных новостроек
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге оказалось больше всего высотных новостроек. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков платформы bnMAP.pro и «БЕСТ-Новострой».
По данным аналитиков, в Екатеринбурге средняя максимальная высотность новых домов составляет 23,8 этажа. Это рекордный показатель среди всех городов России. Второе место в рейтинге занимает Уфа – 22,9 этажей. Москва заняла только третье место – 22,8 этажа.
Меньше всего этажей в новостройках Санкт-Петербурга – в среднем 13,1 этажа.
По данным аналитиков, в Екатеринбурге средняя максимальная высотность новых домов составляет 23,8 этажа. Это рекордный показатель среди всех городов России. Второе место в рейтинге занимает Уфа – 22,9 этажей. Москва заняла только третье место – 22,8 этажа.
Меньше всего этажей в новостройках Санкт-Петербурга – в среднем 13,1 этажа.
«Высотные дома строят в первую очередь для того, чтобы наиболее эффективно использовать земельный участок под застройку. Также обязательно учитываются спрос и другие показатели для расчета экономической целесообразности постройки многоэтажного здания»,
– поясняет основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.
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