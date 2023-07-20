Екатеринбург лидирует по количеству высотных новостроек

– поясняет основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова.

«Высотные дома строят в первую очередь для того, чтобы наиболее эффективно использовать земельный участок под застройку. Также обязательно учитываются спрос и другие показатели для расчета экономической целесообразности постройки многоэтажного здания»,