В Свердловской области объем захороненных отходов сократился до 1,4 миллиона тонн





– заявил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов. «Если в начале реформы переработки фактически не было, то по итогам прошлого года мы переработали 262 тысячи тонн. Это пока еще весьма скромный показатель, но у нас уже появились предприятия, которые специализируются на переработке мусора»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области по итогам 2022 года количество захороненных отходов сократилось до 1,4 миллиона тонн. На начало экологической реформы в 2019 году, когда на всех полигонах начали вести весовой учет, их насчитывалось порядка 1,6 миллионов тонн.Таким образом объем захоронений сократился на 11%, сообщают в департаменте информационной политики региона.Кроме этого, отмечается, что по итогам прошлого года специалистам удалось выйти на сортировку 18% отходов от «входящего потока». В 2023 власти хотят достичь отметки в 23-25%На данный момент сортировка мусора организована в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Алапаевске, Лесном, Верхней Пышме. Общая мощность предприятий составляет 245 тысяч тонн в год.Также ожидается, что в конце года в Краснотурьинске заработает МСК мощностью в 129 тысяч тонн в год. Там же в следующем году должен будет участок компостирования на 50 тысяч тонн.