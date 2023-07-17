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«Уральские авиалинии» будут чаще летать из Екатеринбурга в Калининград
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
С 1 августа «Уральские авиалинии» запускают дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Калининград и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Полеты будут осуществляться до двух раз в день. Расписание дополнительных рейсов:
- U6-603 вылеты по вторникам из Екатеринбурга в 09:00;
- U6-604 из Калининграда в 10:50;
- U6-603 вылеты по пятницам из Екатеринбурга в 15:30;
- U6-604 из Калининграда в 17:15.
Всего по маршруту Екатеринбург – Калининград – Екатеринбург авиакомпания будет выполнять 12 рейсов в неделю.
Полеты будут осуществляться до двух раз в день. Расписание дополнительных рейсов:
- U6-603 вылеты по вторникам из Екатеринбурга в 09:00;
- U6-604 из Калининграда в 10:50;
- U6-603 вылеты по пятницам из Екатеринбурга в 15:30;
- U6-604 из Калининграда в 17:15.
Всего по маршруту Екатеринбург – Калининград – Екатеринбург авиакомпания будет выполнять 12 рейсов в неделю.
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