«Уральские авиалинии» будут чаще летать из Екатеринбурга в Калининград

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

С 1 августа «Уральские авиалинии» запускают дополнительные рейсы из Екатеринбурга в Калининград и обратно. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.Полеты будут осуществляться до двух раз в день. Расписание дополнительных рейсов:- U6-603 вылеты по вторникам из Екатеринбурга в 09:00;- U6-604 из Калининграда в 10:50;- U6-603 вылеты по пятницам из Екатеринбурга в 15:30;- U6-604 из Калининграда в 17:15.Всего по маршруту Екатеринбург – Калининград – Екатеринбург авиакомпания будет выполнять 12 рейсов в неделю.