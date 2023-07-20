Свердловской области одобрили кредит на покупку 330 новых автобусов





– написал в своем телеграм-канале Марат Хуснуллин. «Эта работа дает комплексный эффект: создаем комфортные условия жизни граждан, снижаем трафик на дорогах и даем дополнительные заказы отечественным производителям автобусов»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Свердловской области одобрили выдачу специального казначейского кредита на 15 лет под 3% на покупку 330 новых автобусов. Регион получит 1,5 миллиарда рублей.В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что автобусы закупят для муниципальных и междугородних маршрутов. Обновят максимальное количество устаревших автобусов малого, среднего и большого класса.Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков заявил, что планируется обновить до 10% автобусного парка, ежедневно выходящего на линию. В некоторых муниципалитетах доля новых автобусов составит от 50%, а в Ирбите – до 100%.Часть денег направят 14 муниципалитетам на покупку автобусов в виде субсидий на условиях софинансирования. Среди них – Екатеринбург, Нижний Тагил, Арти, Каменск-Уральский, Ивдель, Ирбит, Талица, Волчанск, Сысерть, Арамиль, Красноуральск, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск. Всего закупят 174 автобуса.Также деньги направят автотранспортным предприятиям, выполняющим межмуниципальные перевозки. Они смогут закупить 156 автобусов.Специальный казначейский кредит представляет собой «длинные деньги», которые дадут область на 15 лет под 3%. За счет федеральных и муниципальных средств перевозчики смогут компенсировать 70% стоимости закупленного транспорта. Новые автобусы планируется закупить до конца года. В начале 2024 года транспорт уже выйдет на маршруты.