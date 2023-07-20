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Свердловской области одобрили кредит на покупку 330 новых автобусов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловской области одобрили выдачу специального казначейского кредита на 15 лет под 3% на покупку 330 новых автобусов. Регион получит 1,5 миллиарда рублей.
В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что автобусы закупят для муниципальных и междугородних маршрутов. Обновят максимальное количество устаревших автобусов малого, среднего и большого класса.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков заявил, что планируется обновить до 10% автобусного парка, ежедневно выходящего на линию. В некоторых муниципалитетах доля новых автобусов составит от 50%, а в Ирбите – до 100%.
Часть денег направят 14 муниципалитетам на покупку автобусов в виде субсидий на условиях софинансирования. Среди них – Екатеринбург, Нижний Тагил, Арти, Каменск-Уральский, Ивдель, Ирбит, Талица, Волчанск, Сысерть, Арамиль, Красноуральск, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск. Всего закупят 174 автобуса.
Также деньги направят автотранспортным предприятиям, выполняющим межмуниципальные перевозки. Они смогут закупить 156 автобусов.
Специальный казначейский кредит представляет собой «длинные деньги», которые дадут область на 15 лет под 3%. За счет федеральных и муниципальных средств перевозчики смогут компенсировать 70% стоимости закупленного транспорта. Новые автобусы планируется закупить до конца года. В начале 2024 года транспорт уже выйдет на маршруты.
В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что автобусы закупят для муниципальных и междугородних маршрутов. Обновят максимальное количество устаревших автобусов малого, среднего и большого класса.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков заявил, что планируется обновить до 10% автобусного парка, ежедневно выходящего на линию. В некоторых муниципалитетах доля новых автобусов составит от 50%, а в Ирбите – до 100%.
Часть денег направят 14 муниципалитетам на покупку автобусов в виде субсидий на условиях софинансирования. Среди них – Екатеринбург, Нижний Тагил, Арти, Каменск-Уральский, Ивдель, Ирбит, Талица, Волчанск, Сысерть, Арамиль, Красноуральск, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск. Всего закупят 174 автобуса.
Также деньги направят автотранспортным предприятиям, выполняющим межмуниципальные перевозки. Они смогут закупить 156 автобусов.
Специальный казначейский кредит представляет собой «длинные деньги», которые дадут область на 15 лет под 3%. За счет федеральных и муниципальных средств перевозчики смогут компенсировать 70% стоимости закупленного транспорта. Новые автобусы планируется закупить до конца года. В начале 2024 года транспорт уже выйдет на маршруты.
«Эта работа дает комплексный эффект: создаем комфортные условия жизни граждан, снижаем трафик на дорогах и даем дополнительные заказы отечественным производителям автобусов»,
– написал в своем телеграм-канале Марат Хуснуллин.
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