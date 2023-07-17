Одну из управляющих компаний Берёзовского признали банкротом

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Управляющую компанию «ГорСвет» в судебном порядке признали банкротом. В управлении закрытого акционерного общества до последнего времени находились дома посёлках Монетный и Ключевск. Деятельность её распространялась и на город Берёзовский.В суде подтвердилось, что за «ГорСветом» числятся долги в общей сложности на 37,6 миллионов рублей.Среди организаций, которым компания должна денег, — «Уралсевергаз», МУП БВКХ «Водоканал», «Газпром газораспределение Екатеринбург» и «ЭнергосбыТ Плюс», — информирует берёзовская газета «Золотая горка».Компания ЗАО УК «Горсвет» была зарегистрирована в 2006 году. С тех пор она 176 раз становилась поставщиком услуг по госконтрактам. Общая сумма этих сделок составила почти 70 миллионов рублей. В 2019 году её руководителя Эдуарда Топорищева заподозрили в загрязнении окружающей среды. И действительно, в 2021 году он был осуждён за транспортировку на Крутихинский торфомассив и захоронение там отходов с нарушением установленных правил. В январе текущего года из-за остановки котельной «ГорСвета» без отопления остались жилые дома и детский сад в посёлках.Теперь, после признания «ГорСвета» банкротом, назначена процедура конкурсного производства. Всё имущество компании будет продано на торгах с тем, чтобы погасить её долги. Впрочем, у руководства компании ещё есть возможность обжаловать это решение, вынесенное Арбитражным судом Свердловской области.