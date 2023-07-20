Капуста, картофель и морковь подорожали в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области за неделю выросли цены на капусту, картофель, морковь и помидоры. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.По данным на 17 июля, свежая белокочанная капуста подорожала на 5,77% (в среднем 65,47 рубля за кг), картофель – на 4,47% (52,54 рубля за кг), морковь – на 2,4% (71,56 рубля за кг), свежие помидоры – на 1,3% (125 рубля за кг).При этом на 10,5% подешевели свежие огурцы (85,72 рубля за кг). Свекла подешевела на 3,4% (50 рублей за кг), лук репчатый – на 2% (59,5 рубля за кг).