В Свердловской области темпы строительства жилья за год увеличились на 15%





– заявил первый замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов. «Регион стабильно занимает место в топ-10 субъектов России по объемам ввода жилья. Причем мы находимся на пятом месте по объему строительства жилых многоквартирных домов в стране. Сегодня мы превышаем показатели прошлого года по количеству построенного жилья на 15%. В настоящий момент в Свердловской области строится около четырех миллионов квадратных метров жилья в многоквартирных домах»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

Темпы строительства жилья в Свердловской области в 2023 году увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом. За первые шесть месяцев в регионе ввели около 1,5 миллиона квадратных метров.По данным Росстата, с января по июнь в Уральском федеральном округе сдали 4,3 миллиона квадратных метров жилья. Свердловская область лидирует среди регионов УрФО по объему ввода жилья.Последние два года считаются рекордными для Свердловской области – ежегодно вводилось примерно три миллиона квадратных метров жилья.На данный момент из полутора миллионов «квадратов» жилья 576 тысяч приходится на многоквартирные дома, а остальные – на индивидуальные дома.