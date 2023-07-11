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В Свердловской области темпы строительства жилья за год увеличились на 15%
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Темпы строительства жилья в Свердловской области в 2023 году увеличились на 15% по сравнению с прошлым годом. За первые шесть месяцев в регионе ввели около 1,5 миллиона квадратных метров.
По данным Росстата, с января по июнь в Уральском федеральном округе сдали 4,3 миллиона квадратных метров жилья. Свердловская область лидирует среди регионов УрФО по объему ввода жилья.
Последние два года считаются рекордными для Свердловской области – ежегодно вводилось примерно три миллиона квадратных метров жилья.
На данный момент из полутора миллионов «квадратов» жилья 576 тысяч приходится на многоквартирные дома, а остальные – на индивидуальные дома.
По данным Росстата, с января по июнь в Уральском федеральном округе сдали 4,3 миллиона квадратных метров жилья. Свердловская область лидирует среди регионов УрФО по объему ввода жилья.
«Регион стабильно занимает место в топ-10 субъектов России по объемам ввода жилья. Причем мы находимся на пятом месте по объему строительства жилых многоквартирных домов в стране. Сегодня мы превышаем показатели прошлого года по количеству построенного жилья на 15%. В настоящий момент в Свердловской области строится около четырех миллионов квадратных метров жилья в многоквартирных домах»,
– заявил первый замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Григорий Сурганов.
Последние два года считаются рекордными для Свердловской области – ежегодно вводилось примерно три миллиона квадратных метров жилья.
На данный момент из полутора миллионов «квадратов» жилья 576 тысяч приходится на многоквартирные дома, а остальные – на индивидуальные дома.
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