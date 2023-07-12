Новый трубный завод намерены построить в Свердловской области

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле планируют построить завод по производству труб большого диаметра. На предприятии будет создано 300 рабочих мест.Соглашение о сопровождении проекта подписали компания «Металлинвест» и Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.Планируется, что завод площадью 13,5 тысячи квадратных метров построят до конца 2026 года. Объем инвестиций оценивается в 1,5 миллиарда рублей.Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков рассказал, что трубы большого диаметра, которые планируют выпускать на новом заводе, используются для прокладки магистральных трубопроводов, теплосетей, систем водоснабжения и канализации. Также такие трубы используют предприятия нефтяной и газовой промышленности.