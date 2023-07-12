Жителям Нижнего Тагила снизили стоимость перехода с печного отопления на газовое





– заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. «Средства могут быть направлены на закупку и установку газовых котлов и плит, датчиков газа, систем отопления и радиаторов, а также другого оборудования, необходимого для газификации частных жилых домов в муниципалитете»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Нижнему Тагилу направили 200 миллионов рублей для компенсации затрат местных жителей при переводе частных домов с печного на газовое отопление.В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что в начале реализации федеральной программы «Чистый воздух» жители Нижнего Тагила должны были оплатить 10% от стоимости услуг, а сейчас – 0,1%, или порядка 200–250 рублей.Отмечается, что льготным категориям тагильчан и эту сумму компенсируют. Для многодетных и малоимущих семей, бюджетников, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и уральцев, имеющих право на иные льготы, газификация будет бесплатной.Жителям Нижнего Тагила, ранее оплатившим 10% от необходимой для участия в программе социальной газификации суммы, разницу тоже должны компенсировать.Сейчас заявки на участие в программе подали владельцы почти тысячи частных домов. В почти 200 из них смонтировано газовое оборудование и системы отопления, а в 50 домах уже запущен газ.