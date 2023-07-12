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Жителям Нижнего Тагила снизили стоимость перехода с печного отопления на газовое
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Нижнему Тагилу направили 200 миллионов рублей для компенсации затрат местных жителей при переводе частных домов с печного на газовое отопление.
В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что в начале реализации федеральной программы «Чистый воздух» жители Нижнего Тагила должны были оплатить 10% от стоимости услуг, а сейчас – 0,1%, или порядка 200–250 рублей.
Отмечается, что льготным категориям тагильчан и эту сумму компенсируют. Для многодетных и малоимущих семей, бюджетников, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и уральцев, имеющих право на иные льготы, газификация будет бесплатной.
Жителям Нижнего Тагила, ранее оплатившим 10% от необходимой для участия в программе социальной газификации суммы, разницу тоже должны компенсировать.
Сейчас заявки на участие в программе подали владельцы почти тысячи частных домов. В почти 200 из них смонтировано газовое оборудование и системы отопления, а в 50 домах уже запущен газ.
В департаменте информационной политики Свердловской области рассказали, что в начале реализации федеральной программы «Чистый воздух» жители Нижнего Тагила должны были оплатить 10% от стоимости услуг, а сейчас – 0,1%, или порядка 200–250 рублей.
«Средства могут быть направлены на закупку и установку газовых котлов и плит, датчиков газа, систем отопления и радиаторов, а также другого оборудования, необходимого для газификации частных жилых домов в муниципалитете»,
– заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.
Отмечается, что льготным категориям тагильчан и эту сумму компенсируют. Для многодетных и малоимущих семей, бюджетников, участников Великой Отечественной войны, инвалидов, ветеранов боевых действий и уральцев, имеющих право на иные льготы, газификация будет бесплатной.
Жителям Нижнего Тагила, ранее оплатившим 10% от необходимой для участия в программе социальной газификации суммы, разницу тоже должны компенсировать.
Сейчас заявки на участие в программе подали владельцы почти тысячи частных домов. В почти 200 из них смонтировано газовое оборудование и системы отопления, а в 50 домах уже запущен газ.
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