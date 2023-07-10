Частота полетов из Красноярска в Екатеринбург увеличится

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

Авиакомпания «Россия» увеличит количество рейсов из Красноярска в Екатеринбург. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.С 25 июля рейсы из Красноярска в Екатеринбург будут осуществляться шесть раз в неделю – ежедневно кроме воскресенья. График рейсов:Вылет из Красноярска – в 10:00 по понедельникам, вторникам, средам и субботам, в 10:05 – по четвергам, 15:45 – по пятницам;Вылет из Екатеринбурга – в 12:05 по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам, в 17:50 – по пятницам.Полеты из Красноярска в Екатеринбург выполняются на самолетах Суперджет 100 в моноклассной компоновке.