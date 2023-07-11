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Врачи, фармацевты и повара возглавили рейтинг дефицитных специалистов в Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области выделили наиболее дефицитные специальности. Среди них оказались врачи, фармацевты и повара. Рейтинг составили специалисты службы исследований hh.ru.
Рейтинг самых дефицитных специальностей возглавили врачи, повара и фармацевты. На одну такую вакансию приходится всего 0,7 активных резюме.
В топ самых дефицитных профессий также вошли маляры, автомеханики, операторы call-центров и сварщики (по 1,1 резюме на вакансию), прорабы (1,2 резюме), дворники, администраторы магазинов, операторы производственных линий и уборщики (по 1,3 резюме), машинисты и разнорабочие (по 1,4 резюме), инженеры ПТО, заведующие аптеками, электромонтажники и монтажники (по 1,5 резюме).
Обратная ситуация происходит с директорами юридических департаментов, режиссерами, гейм-дизайнерами, арт-директорами, ИТ-директорами, комплаенс-менеджерами, психологами и андеррайтерами – на одну вакансию более 50 резюме.
Профицитные специализации: журналисты, продуктовые аналитики, видеооператоры, переводчики, промоутеры, операционные директора, руководители филиалов, генеральные директора, менеджеры по стратегии, продюсеры, фотографы. На каждую такую вакансию приходится более 20 резюме на вакансию.
«Показатели hh.индекса, то есть, соотношения количества резюме к количеству вакансий на рынке, очень разнятся в зависимости от конкретной профессиональной сферы и специализации. Например, число вакансий для топ-менеджеров, специалистов в области инвестиций, консалтинга, стратегического управления, а также представителей сферы искусства, развлечений, массмедиа, невелико, отсюда и высокий уровень конкуренции среди соискателей из этих профессиональных групп. И совсем другая картина наблюдается в профессиональных областях медицины, фармацевтики, розничной торговли, производства или по "синеворотничковым" ролям, где спрос в разы превышает предложение»,
– отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.
Рейтинг самых дефицитных специальностей возглавили врачи, повара и фармацевты. На одну такую вакансию приходится всего 0,7 активных резюме.
В топ самых дефицитных профессий также вошли маляры, автомеханики, операторы call-центров и сварщики (по 1,1 резюме на вакансию), прорабы (1,2 резюме), дворники, администраторы магазинов, операторы производственных линий и уборщики (по 1,3 резюме), машинисты и разнорабочие (по 1,4 резюме), инженеры ПТО, заведующие аптеками, электромонтажники и монтажники (по 1,5 резюме).
Обратная ситуация происходит с директорами юридических департаментов, режиссерами, гейм-дизайнерами, арт-директорами, ИТ-директорами, комплаенс-менеджерами, психологами и андеррайтерами – на одну вакансию более 50 резюме.
Профицитные специализации: журналисты, продуктовые аналитики, видеооператоры, переводчики, промоутеры, операционные директора, руководители филиалов, генеральные директора, менеджеры по стратегии, продюсеры, фотографы. На каждую такую вакансию приходится более 20 резюме на вакансию.
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