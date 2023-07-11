Врачи, фармацевты и повара возглавили рейтинг дефицитных специалистов в Свердловской области





– отмечает главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина. «Показатели hh.индекса, то есть, соотношения количества резюме к количеству вакансий на рынке, очень разнятся в зависимости от конкретной профессиональной сферы и специализации. Например, число вакансий для топ-менеджеров, специалистов в области инвестиций, консалтинга, стратегического управления, а также представителей сферы искусства, развлечений, массмедиа, невелико, отсюда и высокий уровень конкуренции среди соискателей из этих профессиональных групп. И совсем другая картина наблюдается в профессиональных областях медицины, фармацевтики, розничной торговли, производства или по "синеворотничковым" ролям, где спрос в разы превышает предложение»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

В Свердловской области выделили наиболее дефицитные специальности. Среди них оказались врачи, фармацевты и повара. Рейтинг составили специалисты службы исследований hh.ru.Рейтинг самых дефицитных специальностей возглавили врачи, повара и фармацевты. На одну такую вакансию приходится всего 0,7 активных резюме.В топ самых дефицитных профессий также вошли маляры, автомеханики, операторы call-центров и сварщики (по 1,1 резюме на вакансию), прорабы (1,2 резюме), дворники, администраторы магазинов, операторы производственных линий и уборщики (по 1,3 резюме), машинисты и разнорабочие (по 1,4 резюме), инженеры ПТО, заведующие аптеками, электромонтажники и монтажники (по 1,5 резюме).Обратная ситуация происходит с директорами юридических департаментов, режиссерами, гейм-дизайнерами, арт-директорами, ИТ-директорами, комплаенс-менеджерами, психологами и андеррайтерами – на одну вакансию более 50 резюме.Профицитные специализации: журналисты, продуктовые аналитики, видеооператоры, переводчики, промоутеры, операционные директора, руководители филиалов, генеральные директора, менеджеры по стратегии, продюсеры, фотографы. На каждую такую вакансию приходится более 20 резюме на вакансию.