На развитие туризма в Свердловской области планируют потратить около 600 миллионов рублей





– сообщил замгубернатора Дмитрий Ионин. «Одна из приоритетных задач – создание, обустройство и развитие в сети туристских маршрутов для детей и молодежи, а также для семей с детьми. Так, в 2023 году в Свердловской области создан проектный офис по развитию молодежного туризма, также при региональном Минобразования сформирован совет по развитию детского туризма»,

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области на развитие туризма в этом году планируют потратить около 600 миллионов рублей. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона.На территории 26 муниципалитетов в 2023 году развивается более 70 проектов в сфере развития туристской инфраструктуры. До конца года в регионе планируют создать 100 новых мест для размещения туристов в 14 муниципалитетах и организовать пляжную инфраструктуру в 11 муниципалитетах.В департаменте информполитики региона заявили, что на эти цели предусмотрено 288,4 миллиона рублей. Из них 20,2 миллиона рублей выделили из областного бюджета, а 268,2 миллиона – из федерального бюджета в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Также на софинансирования привлечены внебюджетные средства инвесторов в размере около 300 миллионов рублей.В Свердловской области для самостоятельных путешественников с детьми рекомендованы 47 туристских маршрутов. Среди них направления, которые знакомят детей с историей, культурой, традициями и природой региона. Также сформирован и пополняется реестр туристских маршрутов и экскурсий, рекомендованных для всех возрастов.