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В Историческом сквере Екатеринбурга хотят поставить 200 кресел-мешков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургские власти планируют закупить 200 кресел-мешков, чтобы поставить их в Историческом сквере, где мэрия хочет установить два амфитеатра.
За этот проект городские власти готовы заплатить за них 1 миллион 956 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно проектной документации, один из амфитеатров хотят установить возле музея ИЗО, а второй – возле колледжа И.И. Ползунова. В качестве зрительных мест планируют поставить кресла-мешки с чехлами из ярко-оранжевой экокожи. Набиты такие сидения будут мебельным полистиролом.
Делается это для улучшения туристской инфраструктуры в городе в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия Гостеприимства», говорится в описании аукциона.
За этот проект городские власти готовы заплатить за них 1 миллион 956 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Согласно проектной документации, один из амфитеатров хотят установить возле музея ИЗО, а второй – возле колледжа И.И. Ползунова. В качестве зрительных мест планируют поставить кресла-мешки с чехлами из ярко-оранжевой экокожи. Набиты такие сидения будут мебельным полистиролом.
Делается это для улучшения туристской инфраструктуры в городе в рамках Национального проекта «Туризм и индустрия Гостеприимства», говорится в описании аукциона.
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