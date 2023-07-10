Прямые рейсы запустят из Екатеринбурга в Баку

Анастасия Истомина © Вечерние ведомости

Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы по маршруту Екатеринбург – Баку – Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.Рейсы будут выполняться с 28 июля по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета составит 3 часа 15 минут.Полеты будут выполняться на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100. Вместимость такого самолета – 100 пассажиров.