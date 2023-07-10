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Прямые рейсы запустят из Екатеринбурга в Баку
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания Red Wings запустит прямые рейсы по маршруту Екатеринбург – Баку – Екатеринбург. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Рейсы будут выполняться с 28 июля по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета составит 3 часа 15 минут.
Полеты будут выполняться на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100. Вместимость такого самолета – 100 пассажиров.
Рейсы будут выполняться с 28 июля по понедельникам и пятницам. Продолжительность полета составит 3 часа 15 минут.
Полеты будут выполняться на отечественных самолетах Sukhoi Superjet 100. Вместимость такого самолета – 100 пассажиров.
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