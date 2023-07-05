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Волонтерам Международного фестиваля университетского спорта выдадут ЕКАРТЫ

14.34 Четверг, 13 июля 2023
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Волонтёры Международного фестиваля университетского спорта получат ЕКАРТЫ, с которыми они смогут ездить на четырех видах транспорта Екатеринбурга: автобус, трамвай, троллейбус и метро. На картах изображен логотип соревнований и их талисман – соболенок Кедри.

В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что карты позволят волонтерам совершать поездки во время соревнований. Баланс будет заранее пополнен. Срок действия карты – с 1 по 31 августа.

Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге вместо Универсиады с 19 по 31 августа. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 197 медалей. В соревнованиях будут участвовать 3,4 тысячи человек.

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Aнна Биттараева © Вечерние ведомости


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