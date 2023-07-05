Возрастное ограничение 18+
Волонтерам Международного фестиваля университетского спорта выдадут ЕКАРТЫ
Фото: департамент информполитики Свердловской области
Волонтёры Международного фестиваля университетского спорта получат ЕКАРТЫ, с которыми они смогут ездить на четырех видах транспорта Екатеринбурга: автобус, трамвай, троллейбус и метро. На картах изображен логотип соревнований и их талисман – соболенок Кедри.
В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что карты позволят волонтерам совершать поездки во время соревнований. Баланс будет заранее пополнен. Срок действия карты – с 1 по 31 августа.
Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге вместо Универсиады с 19 по 31 августа. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 197 медалей. В соревнованиях будут участвовать 3,4 тысячи человек.
В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что карты позволят волонтерам совершать поездки во время соревнований. Баланс будет заранее пополнен. Срок действия карты – с 1 по 31 августа.
Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге вместо Универсиады с 19 по 31 августа. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 197 медалей. В соревнованиях будут участвовать 3,4 тысячи человек.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Подписано распоряжение о проведении в Екатеринбурге Международного фестиваля университетского спорта
05 июля 2023
05 июля 2023