Волонтерам Международного фестиваля университетского спорта выдадут ЕКАРТЫ

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

Волонтёры Международного фестиваля университетского спорта получат ЕКАРТЫ, с которыми они смогут ездить на четырех видах транспорта Екатеринбурга: автобус, трамвай, троллейбус и метро. На картах изображен логотип соревнований и их талисман – соболенок Кедри.В департаменте информполитики Свердловской области сообщили, что карты позволят волонтерам совершать поездки во время соревнований. Баланс будет заранее пополнен. Срок действия карты – с 1 по 31 августа.Международный фестиваль университетского спорта с участием команд из стран БРИКС, ШОС и СНГ пройдет в Екатеринбурге вместо Универсиады с 19 по 31 августа. Соревнования состоятся по 14 видам спорта. Будет разыграно 197 медалей. В соревнованиях будут участвовать 3,4 тысячи человек.