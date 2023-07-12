Сортопрокатный комплекс планируют построить в Верхней Салде за 21 миллиард рублей





– заявил исполняющий обязанности гендиректора «ВСМПО-АВИСМА» Николай Мельников. «Новый комплекс увеличит существующие производственные мощности титанового сортового проката более чем в два раза и обеспечит стратегические отрасли РФ уникальной высокоточной продукцией. С появлением нового комплекса мы сможем удовлетворить растущий спрос за счёт расширения ассортимента титановой продукции, востребованной в приоритетных отраслях РФ»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» в лице дочернего предприятия «ВСМПО-Новые Технологии» и особая экономическая зона «Титановая долина» на выставке «Иннопром» подписали соглашение о реализации инвестиционного проекта по строительству сортопрокатного комплекса. Новое предприятие разместится на площадке ОЭЗ в Верхней Салде.Документ подписали директор «ВСМПО-Новые Технологии» Виталий Волков и генеральный директор «Титановой долины» Андрей Антипов. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что реализация проекта должна начаться уже в этом году, а старт производства запланирован на 2027 год. «ВСМПО-АВИСМА» инвестирует в новый производственный комплекс более 21 миллиарда рублей.На предприятии создадут более 300 рабочих мест. Планируемая площадь комплекса – 50 тысяч квадратных метров.