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В Екатеринбурге планируют развивать промышленный туризм
Фото Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
Администрация Екатеринбурга и два крупных пищевых предприятия – «Жировой комбинат» и кондитерская фабрика «9 островов» – на выставке «Иннопром» заключили соглашения о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма.
Подписи под документами поставили заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, директор производственной площадки Масложирового бизнес-направления «Русагро» в Екатеринбурге Андрей Рыбаков и представитель кондитерской фабрики «9 островов» Наталья Смолькина.
В пресс-службе мэрии сообщили, что сотрудничество предполагает создание новых экскурсионных продуктов для жителей и гостей города, а также реализацию образовательных, профориентационных, творческих и просветительских программ.
Подписи под документами поставили заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, директор производственной площадки Масложирового бизнес-направления «Русагро» в Екатеринбурге Андрей Рыбаков и представитель кондитерской фабрики «9 островов» Наталья Смолькина.
В пресс-службе мэрии сообщили, что сотрудничество предполагает создание новых экскурсионных продуктов для жителей и гостей города, а также реализацию образовательных, профориентационных, творческих и просветительских программ.
«Мы хотим при помощи и поддержке наших коллег из департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области развиваться в этом направлении. Особенно в части популяризации среди жителей и гостей города производственных экскурсий. На многих городских предприятиях такие экскурсии уже существуют, и мы хотим оказать содействие в привлечении к ним потребителей услуг. Сегодня мы сделали первый серьезный шаг на этом пути, официально закрепленный на бумаге»,
– заявил замглавы города.
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