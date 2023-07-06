В Екатеринбурге планируют развивать промышленный туризм





– заявил замглавы города. «Мы хотим при помощи и поддержке наших коллег из департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области развиваться в этом направлении. Особенно в части популяризации среди жителей и гостей города производственных экскурсий. На многих городских предприятиях такие экскурсии уже существуют, и мы хотим оказать содействие в привлечении к ним потребителей услуг. Сегодня мы сделали первый серьезный шаг на этом пути, официально закрепленный на бумаге»,

Aнна Биттараева © Вечерние ведомости

Администрация Екатеринбурга и два крупных пищевых предприятия – «Жировой комбинат» и кондитерская фабрика «9 островов» – на выставке «Иннопром» заключили соглашения о сотрудничестве в сфере развития промышленного туризма.Подписи под документами поставили заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин, директор производственной площадки Масложирового бизнес-направления «Русагро» в Екатеринбурге Андрей Рыбаков и представитель кондитерской фабрики «9 островов» Наталья Смолькина.В пресс-службе мэрии сообщили, что сотрудничество предполагает создание новых экскурсионных продуктов для жителей и гостей города, а также реализацию образовательных, профориентационных, творческих и просветительских программ.